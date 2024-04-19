Ванюкова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ванюков Мартемьян Федорович
Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович
Смерть
Неизвестно