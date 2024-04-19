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Ванюкова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Федор Поликарпович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ванюков Зотей Федорович

Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ванюков Абрам Федорович

Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ванюков Ефим Федорович

Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ванюков Мартемьян Федорович

Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ванюков Ефим Федорович

Отец ребёнка: Ванюков Федор Поликарпович

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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