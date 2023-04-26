Беспалова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимин Василий Фёдорович
Мать: Триллер Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Беспалов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимина Наталья Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Беспалов Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно