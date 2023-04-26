Беспалова Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Василий Фёдорович

Мать: Триллер Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Беспалов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Наталья Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Беспалов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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