Бондарчук Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарчук Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Бондарчук Андриян Федорович

Мать: Гнида Ольга Якубовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Владимир

Смерть
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область

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