Бондарчук Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Бондарчук Андриян Федорович
Мать: Гнида Ольга Якубовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Владимир
Смерть
Неизвестно