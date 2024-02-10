Колясников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолясников Алексей

Колясников Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.2015

Жена: Колясникова (Красилова) Анна

Рождение ребёнка
30.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колясникова (Красилова) Анна

Рождение ребёнка
06.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колясникова (Красилова) Анна

Рождение ребёнка
19.09.2021

Сын: Колясников Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Колясникова (Красилова) Анна

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