Колясников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.2015
Рождение ребёнка
30.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колясникова (Красилова) Анна
Рождение ребёнка
06.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колясникова (Красилова) Анна
Рождение ребёнка
19.09.2021
Сын: Колясников Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Колясникова (Красилова) Анна