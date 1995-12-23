Колясникова (Красилова) Анна
Место рожденияг.Екатеринбург
Дата рождения23.12.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1995
Отец: Красилов Сергей Аркадьевич
Мать: Красилова Ольга
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2013
Неполное высшее | Бакалавр
Бракосочетание
16.10.2015
Муж: Колясников Алексей
Рождение ребёнка
30.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колясников Алексей
Рождение ребёнка
06.01.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колясников Алексей
Рождение ребёнка
19.09.2021
Сын: Колясников Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Колясников Алексей