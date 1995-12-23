Колясникова (Красилова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колясникова (Красилова) Анна

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Место рождения

г.Екатеринбург

Дата рождения

23.12.1995

Пол

Женский

Отец

1972 г.р.

Мать

Муж

1993 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1995

Отец: Красилов Сергей Аркадьевич

Мать: Красилова Ольга

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2013
Неполное высшее | Бакалавр
Бракосочетание
16.10.2015

Муж: Колясников Алексей

Рождение ребёнка
30.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колясников Алексей

Рождение ребёнка
06.01.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колясников Алексей

Рождение ребёнка
19.09.2021

Сын: Колясников Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Колясников Алексей

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