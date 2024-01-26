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Сапожникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Тихон Митрофанович

Отец ребёнка: Сапожников Митрофан Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Илья Митрофанович

Отец ребёнка: Сапожников Митрофан Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Митрофан Константинович

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