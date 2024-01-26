Сапожников Митрофан Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сапожников Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Тихон Митрофанович
Мать ребёнка: Сапожникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожников Илья Митрофанович
Мать ребёнка: Сапожникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапожникова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно