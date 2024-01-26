Сапожников Митрофан Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Митрофан Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожников Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Тихон Митрофанович

Мать ребёнка: Сапожникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Илья Митрофанович

Мать ребёнка: Сапожникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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