Пай Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПай Светлана Николаевна

Пай Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1991 г.р.
2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970

Отец: Коля

Мать: Валя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1991

Дочь: Пай Екатерина Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.07.2007

Сын: Бахвалкин Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.