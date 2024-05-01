Пай Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1991
Дочь: Пай Екатерина Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.07.2007
Сын: Бахвалкин Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности