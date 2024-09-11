Хлобыстов Алексей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мучи, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хлобыстов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сектыр, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
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Смерть
Неизвестно