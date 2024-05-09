Савельева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952

Сын: Савельев Александр Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Александрович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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