Зимарева (Гашкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарева (Гашкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1910

Дата смерти

07.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1910

Отец: Гашкин Иван Григорьевич

Мать: Гашкина Ульяна Терентьевна

Рождение ребёнка
22.01.1932

Дочь: Зимарева Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович

Рождение ребёнка
09.05.1936

Дочь: Полухина Галина Егоровна

Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович

Рождение ребёнка
03.09.1938

Дочь: Старкина Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович

Рождение ребёнка
11.01.1942

Сын: Зимарев Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Егор Харитонович

Смерть
07.06.1994
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