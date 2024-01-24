Зимарева (Гашкина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1910
Дата смерти07.06.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1910
Рождение ребёнка
22.01.1932
Дочь: Зимарева Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович
Рождение ребёнка
09.05.1936
Дочь: Полухина Галина Егоровна
Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович
Рождение ребёнка
03.09.1938
Дочь: Старкина Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович
Рождение ребёнка
11.01.1942
Сын: Зимарев Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Зимарев Егор Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1994