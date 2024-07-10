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Баяндина Анна Гурьевна

Место рождения

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

С 1834 по 1850

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Баяндин Гурий Ефимович

Мать: Баяндина Гликерия Аммосовна

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
С 1834 по 1850
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах нет в ревизии

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