Савенко (Шилова) Клавдия Тимофеевна
женский, родилась 28.05.1927
умерла Неизвестно
Супруги
Савенко Павел Михайлович22.12.1925 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
05.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенко Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно