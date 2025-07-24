Савенко (Шилова) Клавдия Тимофеевна 28.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенко (Шилова) Клавдия Тимофеевна

Автор
НС
Селезнев Н.

женский, родилась 28.05.1927

умерла Неизвестно

Супруги
Савенко Павел Михайлович22.12.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
1952

Муж: Савенко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
05.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Павел Михайлович

Рождение ребёнка
20.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенко Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно

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