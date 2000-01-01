Рихтер (Richter) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1736
Дата смерти01.04.1785
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Рихтер Иоганнес Георг
Мать: Богнер Анна Катарина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
01.04.1785
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция