Рихтер (Richter) Анна Мария (Anna Maria) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер (Richter) Анна Мария (Anna Maria)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1736

Дата смерти

01.04.1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Рихтер Иоганнес Георг

Мать: Богнер Анна Катарина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
01.04.1785
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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