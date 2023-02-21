Рихтер (Richter) Иоганнес Георг (Joannes Georgius) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рихтер (Richter) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)

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Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1687

Дата смерти

30.12.1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Рихтер Иоганнес Генрих

Мать: Ева

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1715

Сын: Рихтер Иоганнес Якоб

Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1717

Сын: Рихтер Иоганнес Генрих

Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Рихтер Анна Мария

Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рихтер Иоганнес Георг

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рихтер Мария Ева

Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рихтер Маргарета

Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рихтер Иоганнес Михаэль

Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богнер Анна Катарина

Смерть
30.12.1742
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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