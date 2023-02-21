Рихтер (Richter) Иоганнес Георг (Joannes Georgius)
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1687
Дата смерти30.12.1742
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Рихтер Иоганнес Генрих
Мать: Ева
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1715
Сын: Рихтер Иоганнес Якоб
Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Рихтер Анна Мария
Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рихтер Мария Ева
Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рихтер Маргарета
Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богнер Анна Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богнер Анна Катарина
Смерть
30.12.1742
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция