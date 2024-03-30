Шишкин Никита Нестерович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901 ст.
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.
Призыв на военную службу
06.09.1941
Сайт "Память народа" Шишкин Никита Нестерович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1901 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заински... Показать все
Военная служба
1941
Сайт "Память народа" Шишкин Никита Нестерович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призы... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Сайт "Память народа" Шишкин Никита Нестерович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишкина Евдокия Петровна
Упоминание
Неизвестно
ШИШКИН НИКИТА НЕСТЕРОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: с. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский... Показать все
Смерть
?.04.1942
Пропал без вести