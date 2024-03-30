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Шишкин Никита Нестерович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.

Отец: Федотов Нестор или Нестер Евсеев

Мать: Шишкина Евдокия Васильева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
06.09.1941
Сайт "Память народа" Шишкин Никита Нестерович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1901 Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заински... Показать все
Военная служба
1941
Сайт "Память народа" Шишкин Никита Нестерович Записи из военкоматов Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: ТАССР, Заинский район, д.Нератовка Наименование военкомата: ТАССР, Заинский РВК Дата призы... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.04.1942
Сайт "Память народа" Шишкин Никита Нестерович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татар... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Евдокия Петровна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
ШИШКИН НИКИТА НЕСТЕРОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1901 Место рождения: с. Нератовка Наименование военкомата: Заинский РВК, Татарская АССР, Заинский р-н Дата и место призыва: Заинский... Показать все
Смерть
?.04.1942
Пропал без вести
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