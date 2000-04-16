Кузнецов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1928
Дата смерти16.04.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928
Отец: Кузнецов Алексей Павлович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
После 01.07.1951
Рождение ребёнка
05.05.1955
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Доронина) Зинаида Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Доронина) Зинаида Фёдоровна
Смерть
16.04.2000
Похороны
18.04.2000