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Кузнецов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1928

Дата смерти

16.04.2000

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1928

Отец: Кузнецов Алексей Павлович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
После 01.07.1951

Жена: Кузнецова (Доронина) Зинаида Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.05.1955

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Доронина) Зинаида Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Доронина) Зинаида Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.04.2000
Похороны
18.04.2000
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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