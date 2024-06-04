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Бабушкина Ульяна Андреева

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Никифор Софронов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Бабушкин Михаил Никифоров

Отец ребёнка: Бабушкин Никифор Софронов

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

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