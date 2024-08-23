(Крайнова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крайнова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

После 29.07.1860

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Крайнов Сергей Никитич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Русская Борковка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1861

Муж: Алексей Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 29.07.1860

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