(Крайнова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиПосле 29.07.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Крайнов Сергей Никитич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Русская Борковка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1861
Муж: Алексей Петрович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 29.07.1860