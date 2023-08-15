Кулакова (Шабалина) Марфа Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Шабалина) Марфа Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Шабалов Артемий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание было с Иваном23г. Марфа 22г. в 21 апреля 1896года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1897

Дочь: Кулаков Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
18.11.1899

Дочь: Кулаков Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
02.06.1904

Сын: Кулаков Феодр Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Кулаков Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
02.09.1907

Дочь: Кулакова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1909

Сын: Кулаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
24.12.1911

Дочь: Кулакова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Кулакова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович

Смерть
Неизвестно

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