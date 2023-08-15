Кулакова (Шабалина) Марфа Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: Шабалов Артемий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание было с Иваном23г. Марфа 22г. в 21 апреля 1896года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1897
Дочь: Кулаков Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1899
Дочь: Кулаков Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1904
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Кулаков Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1907
Дочь: Кулакова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Рождение ребёнка
05.10.1909
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Рождение ребёнка
24.12.1911
Дочь: Кулакова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1913
Дочь: Кулакова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кулаков Иван (Иоанн) 2 Петрович
Смерть
Неизвестно