Березинская Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.03.1976
Сын: Березинский Руслан Владимирович
Отец ребёнка: Березинский Владимир Андреевич
Бракосочетание
До 1976
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Третьякова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Березинский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
02.11.1986
Сын: Березинский Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Березинский Владимир Андреевич
Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край