Березинская Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезинская Любовь Ивановна

Березинская Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1976

Сын: Березинский Руслан Владимирович

Отец ребёнка: Березинский Владимир Андреевич

Бракосочетание
До 1976

Муж: Березинский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
20.11.1978

Дочь: Третьякова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Березинский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
02.11.1986

Сын: Березинский Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Березинский Владимир Андреевич

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close