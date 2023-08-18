Бондарева Феодора Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Денис
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бондарев Егор
Отец ребёнка: Бондарев Денис
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Бондарева) Дарья
Отец ребёнка: Бондарев Денис
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бондарев Петр
Отец ребёнка: Бондарев Денис
Смерть
Неизвестно