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Щербаков Григорий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Щербаков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Щербаков Савелий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Щербаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Щербаков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Щербаков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
переведен одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова, той же что на Ломне | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
переведен одного владения в Кровную | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-J?i=448&cat=3007372
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LX-8?i=450&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
1849
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