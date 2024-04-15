Суярова (Белокур) Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суярова (Белокур) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.11.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1872 ст.

Отец: Белокур Ефим Владимирович

Мать: Белокур Степанида Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FZ-7?i=505&cc=3511744
Крещение
18.11.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
19.01.1892 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Евдокимовна Белокур
Восприемник
17.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Порфирьевна Романко
Бракосочетание
06.02.1894 ст.

Муж: Суяров Петр Африканович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.06.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Федоровна Назаренко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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