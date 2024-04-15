Суярова (Белокур) Екатерина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения17.11.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1872 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FZ-7?i=505&cc=3511744
Крещение
18.11.1872 ст.
Успенская церковь
Восприемник
19.01.1892 ст.
Мария Евдокимовна Белокур
Восприемник
17.12.1893 ст.
Юлиания Порфирьевна Романко
Бракосочетание
06.02.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.06.1896 ст.
Юлиания Федоровна Назаренко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно