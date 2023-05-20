Дремайлова Рябиченко Таисия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1930
Дата смерти24.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1930
Рождение ребёнка
18.11.1947
Сын: Дремайлов Николай Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.03.1950
Сын: Дремайлов Василий Егорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1953
Дочь: Червякова Дремайлова Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Дремайлов Егор Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1961
Дочь: Дремайлова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.08.1994