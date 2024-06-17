Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиМежду 1777 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1777 и 1816
Рождение ребёнка
10.07.1777
Сын: Груздев Иван Ильич
Отец ребёнка: Груздев Илья Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1787
Сын: Груздев Прохор Ильич
Отец ребёнка: Груздев Илья Иванович