Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Между 1777 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Илья Иванович

Смерть
Между 1777 и 1816
Рождение ребёнка
10.07.1777

Сын: Груздев Иван Ильич

Отец ребёнка: Груздев Илья Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.07.1787

Сын: Груздев Прохор Ильич

Отец ребёнка: Груздев Илья Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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