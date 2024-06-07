Коробова (Тронина) Евдокия Васильевна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова (Тронина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Иван Карпович

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Коробова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Коробова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Коробова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Коробов Иван Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Коробов Василий Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Тронина (Коробова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Коробова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Коробова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Коробова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Коробов Петр Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Коробов Василий Иванович

Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович

Смерть
После 1922

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