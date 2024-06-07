Коробова (Тронина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Коробова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Коробова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Коробова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Тронина (Коробова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Коробова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Коробова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Коробова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Коробов Иван Карпович
Смерть
После 1922