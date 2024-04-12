Гончаров Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
16.01.1905
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1912
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1916
Мать ребёнка: Гончарова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
запасный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно