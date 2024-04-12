Гончарова (Козырева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Козырева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Козырев Иван Петрович

Мать: Козырева Любовь Матвеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
16.01.1905

Муж: Гончаров Иван Михайлович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1905

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1907

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1912

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1916

Сын: Гончаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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