Гончарова (Козырева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Козырев Иван Петрович
Мать: Козырева Любовь Матвеева
Бракосочетание
16.01.1905
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1912
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1916
Отец ребёнка: Гончаров Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно