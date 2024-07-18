(Драгун Туманова) Мария Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Драгун Туманова) Мария Матфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1900

Сын: Туманов Иоанн Александров

Отец ребёнка: Туманов Александр Александрович

Рождение ребёнка
21.05.1903

Сын: Туманов Константин Александров

Отец ребёнка: Туманов Александр Александрович

Смерть
Неизвестно

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