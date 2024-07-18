(Драгун Туманова) Мария Матфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1900
Сын: Туманов Иоанн Александров
Отец ребёнка: Туманов Александр Александрович
Рождение ребёнка
21.05.1903
Сын: Туманов Константин Александров
Отец ребёнка: Туманов Александр Александрович
Смерть
Неизвестно