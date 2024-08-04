Иванова (Лазуренко) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1972
Дочь: Иванова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1975
Сын: Иванов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Иванович