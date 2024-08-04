Иванова (Лазуренко) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Лазуренко) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1972

Дочь: Иванова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1975

Сын: Иванов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Иванович

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