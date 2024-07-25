Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Васильевна

Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Крамин Николай Александрович

Отец ребёнка: Крамин Александр Матвеевич

Курово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1922

Сын: Крамин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Крамин Александр Матвеевич

Курово, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.