Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Крамин Николай Александрович
Отец ребёнка: Крамин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
09.06.1922
Сын: Крамин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Крамин Александр Матвеевич
Смерть
Неизвестно