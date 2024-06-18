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Стасюк Авксентий Пётрович

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Место рождения

Лезнево, Пашковецкая волость, Проскуровский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Стасюк Пётр

Мать: не указана

Лезнево, Пашковецкая волость, Проскуровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стасюк (Витязь) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1906

Дочь: Кондрацкая (Стасюк) Мелания Авксентьевна

Мать ребёнка: Стасюк (Витязь) Анна Васильевна

Лезнево, Пашковецкая волость, Проскуровский уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Гуменюк (Стасюк) Нина Авксеньтиевна

Мать ребёнка: Стасюк (Витязь) Анна Васильевна

Смерть
1960

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