Стасюк Авксентий Пётрович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Стасюк Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1906
Дочь: Кондрацкая (Стасюк) Мелания Авксентьевна
Мать ребёнка: Стасюк (Витязь) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Гуменюк (Стасюк) Нина Авксеньтиевна
Мать ребёнка: Стасюк (Витязь) Анна Васильевна
Смерть
1960