Дудка (Медведчук) Евфросинья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1813 ст.
Дочь: Дудка Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Дудка Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1817 ст.
Дочь: Дудка Евфросинья Леонтьевна
Отец ребёнка: Дудка Леонтий Петрович
Смерть
После 1817