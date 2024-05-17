Дудка (Медведчук) Евфросинья Емельяновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудка (Медведчук) Евфросинья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудка Леонтий Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1813 ст.

Дочь: Дудка Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Дудка Леонтий Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1817 ст.

Дочь: Дудка Евфросинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Дудка Леонтий Петрович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1817
Криски, Чернігівська область

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