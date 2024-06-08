Romanov Philipp
Место рожденияSpiridonovka, Russia
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Romanova Nastasij
Рождение ребёнка
1851
Сын: Romanov Fedor
Мать ребёнка: Romanova Nastasij
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
06.08.1852
Сын: Romanov Nikita
Мать ребёнка: Romanova Nastasij
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Romanova) Evgenija
Мать ребёнка: Romanova Nastasij
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1864
Дочь: Timoshkina (Romanova) Anna
Мать ребёнка: Romanova Nastasij
Spiridonovka, Tataria, Russia
Смерть
Неизвестно