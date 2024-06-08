Romanov Philipp 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Romanov Philipp

Место рождения

Spiridonovka, Russia

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Roman

Мать: Lukeria

Spiridonovka, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Romanova Nastasij

Рождение ребёнка
1851

Сын: Romanov Fedor

Мать ребёнка: Romanova Nastasij

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
06.08.1852

Сын: Romanov Nikita

Мать ребёнка: Romanova Nastasij

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Romanova) Evgenija

Мать ребёнка: Romanova Nastasij

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
02.09.1864

Дочь: Timoshkina (Romanova) Anna

Мать ребёнка: Romanova Nastasij

Spiridonovka, Tataria, Russia
Смерть
Неизвестно

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