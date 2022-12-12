Билалов Радэль Адгамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.2013
Дочь: Билалова Карина Радэлевна
Мать ребёнка: Сагдеева Гузалия Гайнулловна
Рождение ребёнка
27.05.2016 ст.
Мать ребёнка: Сагдеева Гузалия Гайнулловна
Абултаево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно