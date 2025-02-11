Никитин Виктор Михайлович Около 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитин Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Афанасьев-Никитин Михаил Флорович/ Фролович

Мать: Домна Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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