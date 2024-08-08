Жгун Маланья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878 ст.
Отец: Жгун Григорий Ефимович
Мать: Жгун Ксения Васильевна
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1900 ст.
Дочь: Пузыня (Жгун) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.
Дочь: Жгун Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.
Дочь: Жгун Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1913 ст.
Дочь: Жгун Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич
Смерть
Неизвестно