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Жгун Маланья Григорьевна

Место рождения

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1878 ст.

Отец: Жгун Григорий Ефимович

Мать: Жгун Ксения Васильевна

Мануйлово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Муж: Жгун Григорий Николаевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1900 ст.

Дочь: Пузыня (Жгун) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.

Дочь: Жгун Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1904 ст.

Дочь: Жгун Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1913 ст.

Дочь: Жгун Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Жгун Григорий Николаевич

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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