(Сонина) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.07.1852 ст.
Отец: Сонин Пётр Ефремович 2
Мать: Сонина Анна Андреевна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.27об-28 Первая запись за месяц Июль.
Восприемник
23.06.1869 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.105.Л.69об-70 родился Иван у Савинкова восприемники: Поздняков и Петра Ефремовича Сонина дочь девица Марфа
Восприемник
08.07.1871 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.52об-53 8.7.1871 родилась Елена родители: Василий Дмитриевич Сонин/ Анна Васильевна восприемники: с. Теплого Косарев и с. Грязновки Петра Ефремовича Сонина дочь девица Марф... Показать все
Восприемник
12.08.1871 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.55об-56 12.8.1871 г родился Фрол родители: Фёдор Кузьмич Сонин/ Прасковья Филипповна восприемники: Ф.Ф Уколов и Петра Ефремовича Сонина дочь девица Марфа
Бракосочетание
15.09.1871 ст.
Муж: не указан
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.65об-66 брак Александр Антонович Аксёнов 18/ Марфа 19. дочь Петра Ефремовича Сонина
Смерть
Неизвестно