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Куранов Павел Васильевич

Место рождения

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

29.05.1913 ст.

Дата смерти

18.08.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913 ст.

Отец: Куранов Василий Степанович

Мать: Куранова Мария Даниловна

Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Казак Красноярской Станицы Восприемники: крестьянине деревни Александрии Яков Иосифович Милькин и Ивана Федоровича Милькина дочь девица Наталья https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-... Показать все
Смерть
18.08.1914 ст.
Кривой Бузан, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер сын Павел от поноса в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-81 файл 13 номер 26
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