Куранов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1913 ст.
Дата смерти18.08.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1913 ст.
Отец: Казак Красноярской Станицы Восприемники: крестьянине деревни Александрии Яков Иосифович Милькин и Ивана Федоровича Милькина дочь девица Наталья https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-... Показать все
Смерть
18.08.1914 ст.
Умер сын Павел от поноса в возрасте 1 год https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-283-op-2-d-81 файл 13 номер 26