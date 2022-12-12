Щеголинова Елизавета Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеголинова Елизавета Макарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.

Сын: Щеголинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1876 ст.

Сын: Щеголинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.

Дочь: Щеголинова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголинов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголинов Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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