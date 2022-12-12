Щеголинова Елизавета Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.
Сын: Щеголинов Василий Иванович
Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1876 ст.
Сын: Щеголинов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.
Дочь: Щеголинова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеголинов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Щеголинов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно