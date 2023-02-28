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Щеголинов Иван Николаевич

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Место рождения

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щеголин Николай Яковлевич

Мать: не указана

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1867 ст.

Дочь: Щеголинова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.

Сын: Щеголинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1876 ст.

Сын: Щеголинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.

Дочь: Щеголинова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна

Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеголинова Елизавета Макарьевна

Смерть
Неизвестно
Заемье, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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