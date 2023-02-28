Щеголинов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щеголин Николай Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1867 ст.
Дочь: Щеголинова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1868 ст.
Сын: Щеголинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна
Рождение ребёнка
05.04.1876 ст.
Сын: Щеголинов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.
Дочь: Щеголинова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеголинов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Щеголинова Елизавета Макарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно