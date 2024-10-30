Коротьева Фекла Дмитриевна 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коротьева Фекла Дмитриевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротьев Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
03.01.1874

Сын: Коротеев (Коротьев) Иван Иванович

Отец ребёнка: Коротьев Иван Кузьмич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.04.1876

Сын: Коротьев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Коротьев Иван Кузьмич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Коротьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Коротьев Иван Кузьмич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.03.1913
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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