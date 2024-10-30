Коротьева Фекла Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти27.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1874
Сын: Коротеев (Коротьев) Иван Иванович
Отец ребёнка: Коротьев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
23.04.1876
Сын: Коротьев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Коротьев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
13.03.1879
Сын: Коротьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Коротьев Иван Кузьмич
Смерть
27.03.1913