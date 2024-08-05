Куренда (Дацёва) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренда (Дацёва) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дацёв Петр

Мать: Дацёва (Юзвяк) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренда Иван Антонович

Рождение ребёнка
10.11.1866

Сын: Куренда Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
08.09.1869

Дочь: (Куренда) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
17.01.1872

Дочь: (Куренда) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович

Гордыня, Львівська область
Рождение ребёнка
30.07.1876

Дочь: (Куренда) Магдалена Ивановна

Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович

Гордыня, Львівська область
Смерть
Неизвестно

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