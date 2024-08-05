Куренда (Дацёва) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дацёв Петр
Мать: Дацёва (Юзвяк) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1866
Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович
Рождение ребёнка
08.09.1869
Дочь: (Куренда) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович
Рождение ребёнка
17.01.1872
Дочь: (Куренда) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович
Рождение ребёнка
30.07.1876
Дочь: (Куренда) Магдалена Ивановна
Отец ребёнка: Куренда Иван Антонович
Смерть
Неизвестно