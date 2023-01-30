Баранова Ирина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Ирина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.10.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1913

Сын: Баранов Константин Степанович

Отец ребёнка: Баранов Степан Михайлович

Борисовский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.10.1962
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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