Баранова Ирина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.10.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1913
Сын: Баранов Константин Степанович
Отец ребёнка: Баранов Степан Михайлович
Борисовский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.10.1962
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область