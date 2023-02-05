Печкарева (Усынина) Людмила Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усынин Григорий Федорович
Мать: Усынина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печкарева Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Печкарев Виктор Константинович
Рождение ребёнка
03.01.1981
Сын: Печкарев Александр Викторович
Отец ребёнка: Печкарев Виктор Константинович
Рождение ребёнка
09.05.1986
Дочь: Печкарева Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Печкарев Виктор Константинович