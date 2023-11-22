Шамсия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабирджан (Валера)
Отец ребёнка: Акрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матазова Зайтуна (Зина)
Отец ребёнка: Акрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рауфа
Отец ребёнка: Брат Тойбы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магаруф
Отец ребёнка: Брат Тойбы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брат Тойбы
Смерть
Неизвестно