Шамсия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсия

Шамсия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабирджан (Валера)

Отец ребёнка: Акрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матазова Зайтуна (Зина)

Отец ребёнка: Акрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рауфа

Отец ребёнка: Брат Тойбы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магаруф

Отец ребёнка: Брат Тойбы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брат Тойбы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close