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Раппу (Пуконен) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1924

Муж: Раппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
28.05.1925

Дочь: (Раппу) Мирьям Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
27.10.1926

Дочь: (Раппу) Алина Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
22.06.1930

Дочь: (Раппу) Ирья-Инкери Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
10.10.1931

Дочь: (Раппу) Бертта Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1936

Сын: Раппу Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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