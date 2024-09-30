Раппу (Пуконен) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1924
Муж: Раппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
28.05.1925
Дочь: (Раппу) Мирьям Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
27.10.1926
Дочь: (Раппу) Алина Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
22.06.1930
Дочь: (Раппу) Ирья-Инкери Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
10.10.1931
Дочь: (Раппу) Бертта Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
12.11.1936
Сын: Раппу Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно