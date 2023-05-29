Гревцов Илья Корнеевич
Место рожденияСтавропольский край, Гофицкий район, с.Буйвала
Дата рождения1911
Дата смерти22.11.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гревцев Корней
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1934
Мать ребёнка: Гревцова Евдокия Ивановна
Попал в плен (военное)
12.03.1942
красноармеец/рядовой
Смерть
22.11.1944
Лагерь: шталаг II B Могила 8. Лагерный номер: 111674