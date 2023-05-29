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Гревцов Илья Корнеевич

Место рождения

Ставропольский край, Гофицкий район, с.Буйвала

Дата рождения

1911

Дата смерти

22.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гревцев Корней

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1934

Сын: Гревцов Николай Ильич

Мать ребёнка: Гревцова Евдокия Ивановна

Попал в плен (военное)
12.03.1942
красноармеец/рядовой
Смерть
22.11.1944
Лагерь: шталаг II B Могила 8. Лагерный номер: 111674

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