Азаров Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1857 ст.
Сын: Семен Иванович
Мать ребёнка: Азарова (--) Анастасия Варфоломеевна
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/43
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.
Дочь: (Азарова) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Азарова (--) Анастасия Варфоломеевна
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/17
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Азарова (--) Анастасия Варфоломеевна
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/54
Бракосочетание
28.06.1874 ст.
Жена: Степанида Ивановна
оба вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/80
Смерть
Неизвестно