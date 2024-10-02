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Азаров Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова (--) Анастасия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
01.09.1857 ст.

Сын: Семен Иванович

Мать ребёнка: Азарова (--) Анастасия Варфоломеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/43
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.

Дочь: (Азарова) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Азарова (--) Анастасия Варфоломеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/17
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Азарова (--) Анастасия Варфоломеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/54
Бракосочетание
28.06.1874 ст.

Жена: Степанида Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
оба вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/80
Смерть
Неизвестно

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